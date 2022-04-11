انت الان تتابع خبر الجوية يخسر من مومباي ضمن دوري ابطال آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-11 | 21:11
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خسر فريق القوة الجوية العراقي، الاثنين، أمام مومباي الهندي بهدفين لهدف ضمن مباريات دوري ابطال آسيا المقامة في السعودية.
وسجل للجوية حمادي احمد في الدقيقة 59، قبل ان يدرك التعادل الفريق الهندي في الدقيقة 70 من خلال دييغو ماوريسيو واضاف راهول بهيكي الهدف الثاني في الدقيقة 75.
وكان القوة الجوية تغلب في مباراته السابقة على الجزيرة الامارتي بهدفين لهدف، وسيلتقي الشباب السعودي الخميس المقبل.
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