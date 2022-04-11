الجوية يخسر من مومباي ضمن دوري ابطال آسيا

وسجل للجوية حمادي احمد في الدقيقة 59، قبل ان يدرك التعادل الفريق الهندي في الدقيقة 70 من خلال دييغو ماوريسيو واضاف راهول بهيكي الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وكان القوة الجوية تغلب في مباراته السابقة على الجزيرة الامارتي بهدفين لهدف، وسيلتقي الشباب السعودي الخميس المقبل.