العشرات يتظاهرون أمام مكاتب 'الصرخية' في بابل والناصرية

بغداد - ياسين صفوان - تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الاثنين، أمام مكاتب "الصرخية" في بابل والناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات تظاهروا في ناحية الحمزة ببابل واغلقوا مكاتب الصرخية في المحافظة"، مشيراً الى أن "قائد شرطة بابل وصل واستمع لمطالبهم".

وأضاف المصدر أن "العشرات تظاهروا في الناصرية امام مكاتب الصرخية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص قالت إنه يتبع لرجل الدين محمود الصرخي، دعا إلى هدم المراقد الدينية.