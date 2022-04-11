السامرائي يكشف عن اتفاق مع الاتحاد الوطني على تغليب لغة الحوار

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الاثنين، عن الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني على تغليب لغة الحوار.



وقال السامرائي في منشور على صفحته في الفيسبوك، إن "زيارتنا إلى السليمانية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الاخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني والسيد بافال طالباني".

وأضاف "اتفقنا على تغليب لغة الحوار وتعزيز التمسك بالمواقف الوطنية والحفاظ على الاستحقاقات الانتخابية لكل الاطراف السياسية".