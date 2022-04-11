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روسيا تكشف تطورات جديدة تخص الحرب في أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير معسكر يستخدمه أنصار "القطاع الأيمن" في منطقة دونيتسك بصاروخ عالي الدقة.
وقال: "دمرت الصواريخ عالية الدقة المطلقة من الجو في منطقة دونيتسك معسكر قاعدة تابعة للنازيين الأوكرانيين وألحقت به أضرارا كبيرة".

وأضاف: "المعسكر يقع بالقرب من بلدة نوفوغرودوفكا، في منطقة دونيتسك".


وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق، أن القوات الخاصة الروسية قضت على أحد قادة فيلق "القطاع الأيمن"، تاراس بابانيتش، المتهم بقتل مئات المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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