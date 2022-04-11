الامن الوطني يقبض على شخص تهجم على الرموز الدينية في بابل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على شخص تهجم على الرموز الدينية ومراقد آل البيت (ع) في بابل.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً إلى ما ورد في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم رصده من قبل جهاز الأمن الوطني، وبناء على مذكرة قضائية، ألقت قوة من الجهاز في محافظة بابل القبض على شخص ينتمي إلى الحركات الدينية المتطرفة يدعو إلى الإساءة إلى الرموز والطقوس الدينية وكذلك الدعوة إلى هدم المراقد المقدسة".



واضاف انه "قد جرى تدوين أقوال المتهم أصولياً، واحالته إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

