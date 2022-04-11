الانفصاليون يعلنون سيطرتهم على منطقة المرفأ في ماريوبول الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

أكد زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الجيش الروسي منذ أكثر من شهر.



وقال بوشيلين مباشرةً عبر قناة ”بيرفي كانال“ الروسية، ”في ما يخصّ مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا“.

ونقلت وكالة ”ريا نوفوستي“ الروسية عن ممثل الجيش الانفصالي إدوارد باسورين قوله إن آخر المدافعين الأوكرانيين يتركزون حاليًا في مصنعَي ”أزوفستال“ و“أزوفماش“ الضخمين.