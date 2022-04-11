شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشار النمساوي يجري محادثات "صريحة وصعبة" مع بوتين في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى المستشار النمساوي كارل نيهامر محادثات ”مباشرة وصريحة وصعبة“ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الاثنين، في زيارة أثارت ردود فعل أوروبية متباينة منها الاندهاش والتشكيك والتنديد.



نيهامر هو أول زعيم في الاتحاد الأوروبي يجتمع مع بوتين منذ أن أمر قواته بغزو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وبينما تحتفظ النمسا عموما بعلاقات مع موسكو أوثق من معظم دول الاتحاد الأوروبي، لم يكن هذا هو الحال في الفترة الأخيرة.