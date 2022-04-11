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المستشار النمساوي يجري محادثات "صريحة وصعبة" مع بوتين في موسكو

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى المستشار النمساوي كارل نيهامر محادثات ”مباشرة وصريحة وصعبة“ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الاثنين، في زيارة أثارت ردود فعل أوروبية متباينة منها الاندهاش والتشكيك والتنديد.

نيهامر هو أول زعيم في الاتحاد الأوروبي يجتمع مع بوتين منذ أن أمر قواته بغزو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وبينما تحتفظ النمسا عموما بعلاقات مع موسكو أوثق من معظم دول الاتحاد الأوروبي، لم يكن هذا هو الحال في الفترة الأخيرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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