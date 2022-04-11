أولى ثمرات العقوبات على روسيا.. السكك الحديدية الروسية تتخلف عن سداد السندات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

تخلفت شركة السكك الحديدية الروسية عن سداد ديونها بعد أن فشلت في دفع الفائدة المستحقة على السندات، وفق ما أعلنته لجنة مشتقات الائتمان الدولية.



ويعد إعلان تخلف السداد الأول من نوعه منذ فرض عقوبات غربية واسعة على روسيا أعاقت معاملاتها المالية الخارجية.

وذكرت لجنة تحديد مشتقات الائتمان ”على المستوى الدولي“ في بيان، أن شركة السكك الحديدية الروسية فشلت في سداد ديون قسيمة انتهت صلاحيتها في 14 آذار/مارس، ولم تسلم المستثمرين مستحقاتهم في نهاية فترة سماح مدتها 10 أيام، وفقا لوكالة ”بلومبيرغ“ .