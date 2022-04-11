النائب محمد السباعى: العاشر من رمضان ذكرى العزة والكرامة والفخر فى تاريخ الشعوب

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نستقبل في هذه الأيام ذكرى العزة والكرامة والفخر فى تاريخ الشعوب والأوطان، ذكرى أسطورة شعب وجيش حطم المستحيل، ذكرى العاشر من رمضان عندما استطاعت القوات المسلحة عبور القناة وتدمير خط بارليف بعقول وأياد مصرية.

وأضاف النائب محمد السباعى أن الشعب المصرى انتفض بكل أطيافه خلف قواتنا المسلحة المصرية ليعلنوا للعالم عصيانهم على الهزيمة ويثبتوا أن جذور الانتصار وقهر المحن متوطنة فى أرواح المصريين ، مقدما خالص التهنئة لشعب مصر العظيم، قيادة وشعبا وبأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، متابعا:" كل عام ومصر تمضى فى عبور جسر التقدم والإزدهار".