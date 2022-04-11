وزير القوى العاملة يسلم 4649 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

سلًم وزير القوى العاملة محمد سعفان، الاثنين، 4649 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية تغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، تنفيذا لمبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سعفان - خلال تسليم الوثائق بديوان عام الوزارة - إن تسليم هذه الوثائق يأتي أيضًا في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، مهنئًا الحضور بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأضاف أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة اهتمت بالعمالة المصرية بمختلف القطاعات بصفة عامة والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، لتحقق لهم كل الرعاية والحماية اللازمة في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية التنمية المستدامة 2030 باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا للخطر في مجالات عملها المختلفة.

وأوضح أن الوزارة قامت بإصدار وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة في 2021 بتعويض 100 ألف جنيه بحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة بإجمالي 250 ألف وثيقة، واستطاعت الوزارة في 2022 أن تزيد بما تقدمه لتلك الفئة فقامت برفع التعويض المقدم من تلك الوثائق لـ200 ألف جنيه لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار لتلك العمالة وأسرها لتعينهم على صعوبات الحياة كما رفعت سقف تلك الوثائق إلى 500 ألف جنيه.

ووجه مديرية القوى العاملة بتشكيل لجان من العاملين المختصين بها تكون مهمتها حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في قطاعات الزراعة والصيد والمقاولات بعد انتهاء شهر رمضان ودورة الانتخابات النقابية لزيادة المسجلين على قواعد البيانات والوصول لكل عامل من تلك الفئة بكل أماكن العمل داخل المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والتي لديها قواعد بيانات متكاملة عن فئة الفلاحين بإصدارها لكارت الفلاح بما يسهم في تسهيل مهمة حصر وتسجيل تلك العمالة.

من جانبه، قدم وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية أحمد عبد الهادي، الشكر لوزير القوى العاملة على الدعم المقدم والمستمر للمديرية بكافة مجالات العمل، مهنئًا الحضور بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ونوه بأن العمالة غير المنتظمة وضعت لها الوزارة خطة متكاملة بعمل منظومة الخدمات تنفذها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات؛ تفعيلاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير مظلة حماية تأمينية واجتماعية وصحية.