المعاينة تكشف سبب تصاعد الأدخنة بمطلع كوبري فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريق مخلفات شبَّ أول كوبرى فيصل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بمطلع الكبوري اتجاه الجيزة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران قبل امتدادها للمركبات دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وإبلاغ حي بولاق الدكرور لاتخاذ اللازم نحو المتسبب.