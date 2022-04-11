مصرع 3 أطفال غرقًا داخل ترعة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقى 3 أطفال مصرعهم غرقا في إحدى الترع بمركز ناصر شمالي بني سويف، أثناء تواجدهم بصحبة أسرهم لغسيل المفروشات "الحُصر" والأواني.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بتعرض "ندى.ح.ب" 14 عامًا، و "أحمد.س.ع" 14 عامًا، و شقيقه "عبدالرحمن" 12 عامًا، للغرق في ترعة قشيشة 1 أمام عزبة الحلو التابعة لقرية طحا بوش بمركز ناصر.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري واستطاعت بمساعدة الأهالي، انتشال الجثامين، وتبين من التحريات أن الأطفال الثلاثة خرجوا برفقة أسرهم قاصدين ترعة "قشيشة 1" التابعة لمركز ناصر لغسل الأواني، والحصر والمفروشات، فانزلقت قدم الأولى وسقطت في الترعة، فحاول الشقيقان إنقاذها فلقوا مصرعهم جميعا غرقا.

جرى نقل الجثث الثلاثة إلى مستشفى ناصر المركزي، وحرر محضر بالواقعة.