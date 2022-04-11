"بالخير جايين".. مساعدات غذائية للقرى الأكثر احتياجًا في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

وزعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، مساعدات غذائية للقرى الأكثر احتياجًا في محافظة الغربية ضمن مبادرة "بالخير جايين" تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وإشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن مبادرة "بالخير جايين" من صناع الخير وبنك القاهرة تستهدف دعم غير القادرين لمواجهة أعباء المعيشة وبخاصة خلال شهر رمضان الكريم بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة فى أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الكرتونة الواحدة تشمل 17 كيلو من المواد الغذائية الضرورية التى تكفى الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد وأن التوزيع يتم من خلال فريق عمل صناع الخير بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية تعمل في القرى المستهدفة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن التوزيع داخل محافظة الغربية يتم داخل عدد من القرى في مراكز المحافظة.