رئيس وزراء الهند يدعو الى محادثات مباشرة بين بوتن وزلنسكي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 7:53 مساءً

كشف رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”، اليوم الاثنين،أنه اقترح إجراء محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا أنه يرى الوضع في أوكرانيا مقلقا للغاية.

وسبقت تصريحات مودي اجتماعًا افتراضيًا مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وعن أحداث مدينة بوتشا،قال إنّ الأنباء عن مقتل مدنيين في بوتشا بأوكرانيا تبعث على القلق الشديد.

كما أجرى رئيس الوزراء الهندي اتصالًا هاتفيًا اليوم الإثنين، بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي أطلعه بالتفصيل على تطورات الحرب والمفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

أمّا عن تطوّرات الأحداث الميدانية، ذكر مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا بدأت تعزيز وتزويد قواتها بالعتاد في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال المسؤول إنّ واشنطن لا تعتقد مع ذلك أن هذا التحرك بداية هجوم جديد في المنطقة.

وأضاف أنّ الإدارة الأميركية ليس لديها دليل على أن روسيا دمّرت أيا من منظومات الدفاع الصاروخي (إس-300) في أوكرانيا.