البابا فرنسيس يسعى الى عقد لقاء مع البطريرك الروسي في القدس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 7:30 مساءً

أفادت وكالة رويترز اليوم الاثنين، نقلًا عن مصدرين، بأنّ الفاتيكان يدرس إمكانية تمديد رحلة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران حتى يتمكن من السفر إلى القدس للقاء البطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل الذي أعلن تأييد حرب روسيا على أوكرانيا.

وفي حال حصل هذا اللقاء، فسيكون هذا ثاني اجتماع بينهما. اذ كان الأول في كوبا عام 2016، وكان أول لقاء يجمع بين بابا للفاتيكان وزعيم للكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ الانشقاق الكبير الذي قسم المسيحية إلى شرق وغرب عام 1054.

وكان كيريل قد قدّم مباركته الكاملة لغزو روسيا لأوكرانيا، وهو الموقف الذي أدّى إلى انقسام في الكنيسة الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم وأطلق العنان لتمرد داخلي يقول علماء لاهوت وأكاديميون إنه غير مسبوق.

وكشف المصدران أنّ الخطة للبابا الذي من المقرر أن يزور لبنان في 12 و13 حزيران، هي أن يتوجه إلى عمان عاصمة الأردن صباح 14 حزيران، موضحين أنه سيستقل من هناك طائرة هليكوبتر إلى القدس في نفس اليوم للاجتماع مع كيريل ثم يعود إلى روما من هناك.

وقال أحد المصدرين إن الرحلة تبدو شبه مؤكدة، بينما قال الآخر إنها محتملة.

وكان فرنسيس قال إنه يأمل في مقابلة كيريل في مكان ما في الشرق الأوسط هذا العام لكنه لم يذكر أين، وذلك بعد عودته من رحلته إلى مالطا الأسبوع الماضي.