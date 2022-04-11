متى تنتهي الحرب اذا فرض الغرب حظرًا على نفط روسيا؟ مستشار بوتن السابق يكشف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 6:41 مساءً

بتصريح مثير للجدل، أعلن مستشار اقتصادي سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن الغزو الروسي البربري لأوكرانيا قد يتوقف في خلال شهر، اذا فرض الغرب “حظرا حقيقيا” على واردات الطاقة الروسية.

د. “أندريه ايلاريونوف” اشار الى ان الكرملين لم يأخذ على محمل الجد تهديدات القارة الاوروبية بأنها ستعتزم تخفيف استخدام الطاقة بينما تستمر في شراء النفط والغاز الروسيين.

عوائد النفط والغاز شكّلت حوالي ٣٦ بالمئة من مجموع المصاريف الحكومية، ما يعني أن حظرًا اوروبيا سينعكس بشكل سلبي على موارد الكرملين.

اذ ان اوروبا تستورد حاليا ٤٠ بالمئة من احتياجاتها للغاز، و٢٧ بالمئة من النفط من روسيا.

في هذا السياق، قال د. ايلاريونوف في حديث للـ bbc أنه اذا قام الغرب بتنفيذ حظر حقيقي على واردات النفط والغاز الروسية، يراهن على ان العمليات العسكرية في اوكرانيا ستتوقف خلال شهر أو اثنين، مشيرا الى ان هذا الحظر هو واحد من أكثر الوسائل الفعالة التي لا تزال الدول الغربية تمتلكها.

الاتحاد الاوروبي حجب، الجمعة، واردات الفحم الروسي الى جانب منتجات أخرى، لكنها حتى اللحظة لم يفرض حظرا على واردات الغاز والنفط.

المستشار الاقتصادي السابق، والذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، قال ان طموحات بوتن الاستعمارية هي أهم من اي سيء آخر، حتى من معيشة الشعب الروسي ووضع البلاد المالي.

وفيما يقول الخبراء إنّ الاقتصاد الروسي قد يتقلص بحجم ١٥ بالمئة في غضون العقوبات الحالية، وسط تقديرات ان ٢٠ مليون روسي يقبعون في الفقر، يتوقّع د. ايلاريونوف أن الرقم قد يتضاعف في المستقبل، حيث يقول مركز الأبحاث الاستراتيجية إنّ حوالي مليوني شخص قد يخسرون أشغالهم هذا العام.

الى ذلك،أكّد وزير خارجية ايرلندا “سيمون كوفيني” أن اللجنة الاوروبية تعمل على جعل النفط الروسي جزءا من حزمة العقوبات المقبلة، ذاكرًا “أنّ الاتحاد الاوروبي ينفق ملايين اليورو على استيراد النفط من روسيا، ما يؤدي الى تمويل الحرب، وعلينا ان نقطع هذا التمويل”.