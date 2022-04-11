مسؤول أمريكي: روسيا بدأت تعزيز مواقعها في شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا بدأت تعزيز وتزويد قواتها بالعتاد في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته أن واشنطن لا تعتقد مع ذلك أن هذا التحرك بداية هجوم جديد في المنطقة.

وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية ليس لديها دليل على أن روسيا دمرت أيا من منظومات الدفاع الصاروخي (إس-300) في أوكرانيا.

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين إن روسيا أكملت تقريبا حشد قواتها لشن هجوم جديد على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.

وقال أولكسندر موتوزيانيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع “نتوقع بدء القتال الفعلي في هاتين المنطقتين في أقرب وقت”، مضيفا أن الجيش الأوكراني مستعد للتصدي للهجوم الجديد.

ولم يحدد الأدلة التي بنت عليها الوزارة توقعها هذا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية قوله اليوم الاثنين إن المنطقة التي تدعمها روسيا ستكثف معركتها ضد القوات الأوكرانية.