كرواتيا تطالب 24 موظفاً من طاقم السفارة الروسية بالمغادرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 6:21 مساءً

قالت وزارة الخارجية في كرواتيا في بيان إنها طلبت من 24 من موظفي السفارة الروسية اليوم الاثنين مغادرة البلاد بسبب الغزو الروسي و”العدوان الوحشي” على أوكرانيا، وذلك في أعقاب إجراءات مماثلة من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن 18 دبلوماسيا بين من طُلب منهم المغادرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء السفير الروسي احتجاجا على “العدوان الوحشي على أوكرانيا والجرائم العديدة التي ارتُكبت (هناك)”.

وقال البيان “تم إبلاغ الجانب الروسي بخفض عدد الطاقم الإداري والفني لسفارة روسيا الاتحادية في زغرب”.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن “روسيا سترد بشكل مناسب”.

وصنّف الاتحاد الأوروبي عدداً من الدبلوماسيين الروس العاملين مع مؤسسات أوروبية “أشخاصاً غير مرغوب بهم”، ممهداً لاحتمال طردهم من بلجيكا.

يذكر أن عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك والسويد، أعلنت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، وقالت موسكو إنها سترد بالمثل فيما وطردت ليتوانيا السفير الروسي أمس الاثنين.

طردت عدد من الدول الأوروبية وفي أميركا الجنوبية دبلوماسيين روس اليوم الثلاثاء، الأمر الذي وصفته الخارجية الروسية “بالجنون لإرضاء أميركا”.

فقد أعلنت ألمانيا 40 دبلوماسياً غير مرغوب فيهم، الأمر الذي وصفته موسكو بأنه تأكيد على مسار برلين لتدمير كامل لمجمل العلاقات مع موسكو.

وطردت البرتغال أيضاً 10 دبلوماسيين روس، سبقها لذلك إعلان سلوفينيا طرد 33 دبلوماسياً روسيا تعبيرا عن “احتجاجها” و”صدمتها” إثر اكتشاف العديد من الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها.