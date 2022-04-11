روسيا تستعد لشن هجوم جديد على شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين إن روسيا أكملت تقريبا حشد قواتها لشن هجوم جديد على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.

وقال أولكسندر موتوزيانيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع “نتوقع بدء القتال الفعلي في هاتين المنطقتين في أقرب وقت”، مضيفا أن الجيش الأوكراني مستعد للتصدي للهجوم الجديد.

ولم يحدد الأدلة التي بنت عليها الوزارة توقعها هذا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية قوله اليوم الاثنين إن المنطقة التي تدعمها روسيا ستكثف معركتها ضد القوات الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت نفسها، قوله “الآن سيتم تكثيف العملية”.

وأضاف بوشلين “كلما تأخرنا أكثر، زادت معاناة السكان المدنيين… لقد حددنا المناطق التي يجب تسريع خطوات معينة فيها”.

وكان زعيم الشيشان رمضان قديروفـ قد أعلن أن القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك العاصمة كييف وغيرها من المدن.

وقال في تسجيل مصور بث على قناته على تيلغرام “سيكون هناك هجوم.. ليس على ماريوبول فحسب ولكن أيضا على أماكن ومدن وقرى أخرى في أوكرانيا”.