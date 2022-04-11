انت الان تتابع خبر مبادرات حل الانسداد السياسي ومعاناة النازحين في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - =لتفعيل مبادرة الحكيم.. اجتماعات خلف الكواليس بمشاركة الصدريين.. والحزب الديمقراطي يبدي استعداده للحوار مع الاطار.
= رئاسة البرلمان تدعو اللجنة المالية لإنجاز قانون الأمن الغذائي.. وتتعهد بمتابعة موضوع البترودولار.
= أسعار العقارات تتضاعف في بغداد.. ارقام فلكية.. ومخاوف من تبييض الأموال.
= معاناة النازحين تتفاقم في رمضان.. اوضاع مأساوية في المخيمات.. وتحذير من تعرضرهم لإبادة جديدة.
= القضاء يصدر توضيحا بشأن اطلاق سراح رافع العيساوي , ويكشف عن قضايا لا تزال قيد المحاكمة.
= أسعار العقارات تتضاعف في بغداد.. ارقام فلكية.. ومخاوف من تبييض الأموال.
= معاناة النازحين تتفاقم في رمضان.. اوضاع مأساوية في المخيمات.. وتحذير من تعرضرهم لإبادة جديدة.