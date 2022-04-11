مبادرات حل الانسداد السياسي ومعاناة النازحين في نشرة السومرية

= رئاسة البرلمان تدعو اللجنة المالية لإنجاز قانون الأمن الغذائي.. وتتعهد بمتابعة موضوع البترودولار.

= القضاء يصدر توضيحا بشأن اطلاق سراح رافع العيساوي , ويكشف عن قضايا لا تزال قيد المحاكمة.

= أسعار العقارات تتضاعف في بغداد.. ارقام فلكية.. ومخاوف من تبييض الأموال.



= معاناة النازحين تتفاقم في رمضان.. اوضاع مأساوية في المخيمات.. وتحذير من تعرضرهم لإبادة جديدة.