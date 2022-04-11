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مبادرات حل الانسداد السياسي ومعاناة النازحين في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - =لتفعيل مبادرة الحكيم.. اجتماعات خلف الكواليس بمشاركة الصدريين.. والحزب الديمقراطي يبدي استعداده للحوار مع الاطار.
= رئاسة البرلمان تدعو اللجنة المالية لإنجاز قانون الأمن الغذائي.. وتتعهد بمتابعة موضوع البترودولار.

= القضاء يصدر توضيحا بشأن اطلاق سراح رافع العيساوي , ويكشف عن قضايا لا تزال قيد المحاكمة.

= أسعار العقارات تتضاعف في بغداد.. ارقام فلكية.. ومخاوف من تبييض الأموال.


= معاناة النازحين تتفاقم في رمضان.. اوضاع مأساوية في المخيمات.. وتحذير من تعرضرهم لإبادة جديدة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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