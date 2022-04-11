انت الان تتابع خبر شرطة كركوك تتخذ قرارا بشأن الدراجات النارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن منع حركة الدرجات النارية بكافة انواعها واشكالها داخل محافظة كركوك خلال شهر رمضان المبارك.