الموت يغيب شاعرا عراقيا كبيرا

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه يعزّي الوطن كله، برحيل الشاعر القدير حسب الشيخ جعفر، الذي فارق الحياة اليوم ، بعد معاناة مع المرض".

واضاف ان "رحيل جعفر خسارة فادحة للأدب العربي، فهو التجربة المهمة، والشاعر المبتكر، والأديب الأصيل، والإنسان النبيل".



واشار الاتحاد الى ان "الشاعرحسب الشيخ جعفر (1942) شاعر عراقي. ولد في العمارة. تخرّج في معهد غوركي للآداب في موسكو 1966 وحصل على ماجيستر آداب. عين رئيساً للقسم الثقافي في إذاعة بغداد 1970 - 1974، ومحرراً في جريدة الثورة، وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. ساهم في الصحافة العراقية وحضر المؤتمرات الأدبية والشعرية في العراق ودول العربية والاتحاد السوفيتي. من دواوينه الشعرية‌ نخلة الله والطائر الخشبي وزيارة السيدة السومرية وعبر الحائط في‌ المرآة وفي مثل حنو الزوبعة. وله عدة مؤلفات أخرى، وترجم عن الشعراء الروس. حصل تقديراً لأعمال الشعرية على جائزة السلام السوفيتية في سنه 1983 وجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للشعر الـدورة الثامنة : 2002 – 2003".