شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ تستكمل دراسة ملف الأسمدة.. ورئيس اللجنة يطالب بتوريد 330 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن استكمال اللجنة دراسة ملف الأسمدة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزراء المختصين.

جاء على هامش اجتماع اللجنة مساء اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشأن ضوابط تغطية الترع والمصارف.

وقال الجبلى، ان الهدف من الاجتماع هو استكمال بعض النقاط في دراسة ذلك الملف الهام، لاسيما فيما يتعلق بالكميات الموردة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، لمنع حدوث أزمة في الموسم الزراعى الجديد

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: "لابد من زيادة الكميات الموردة لمخازن الجمعيات منعا لحدوث أزمة، كما نطالب بتوزيع تلك الكميات على جميع الاراضى بغض النظر عن حجم الحيازات".

وأشار الجبلى، إلى أنه وفقا لتقديرات وزارة الزراعة، فنحن نحتاج 4 ملايين طن من الأسمدة سنويا، ونحو 330 ألف طن شهريا، وأن وفقا للوضع الحالي، فيوجد عجز بنسبة نحو 25% من الكميات المستهدفة من الأسمدة، وهو ما يؤدى الى زيادة السعر وخلق سوق سوداء. وتابع: "لذلك نوصى باستلام وزارة الزراعة كميات لاتقل عن 330 ألف طن شهريا لسد ذلك العجز".

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستعقد أيضا اجتماعا لدراسة نظم الرى الحديثة، ومدى الاستفادة منها لاسيما فى الاراضى القديمة.