شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: العاشر من رمضان ذكرى خالدة عكست بسالة الجندى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، وقالت إن العاشر من رمضان ذكرى خالدة عكست مدى قوة وعبقرية وبسالة الجندي المصري، ونقلت صورة أن المصري اذا هب مدافعا عن وطنه فإنه سيصنع المستحيل.

وأضافت آيه مدنى فى بيان لها أن ترديد الجنود "الله أكبر" وقت الحرب، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك عبرت عن قوة الايمان التي يتمتع بها الجندي المصري، وكان لها عامل الاثر في استجابة الله للدعاء وتحقيق النصر.

وأختتمت آية مدنى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بترحمها على شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استرداد أرضينا كاملة من العدو، متابعه " أدعو الله أن يلهم أمهات الشهداء الصبر وأطالبهم بالدعاء دائما لمصر فإنها منصوره بهم وبتضحيات أبنائهم".