شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بـ"الشيوخ" توافق على مشروع قانون "قادرون باختلاف" من حيث المبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على مشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف لرعاية الأشخاص ذوى الهمم من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم الاثنين.

وتضمن مشروع قانون إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة فى بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، والمساهمة فى تأهيلهم وتدريبهم مهنيًا، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف مشروع القانون إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14 عضوًا ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشائه. وكان حزب مستقبل وطن، قد قرر تكليف هيئته البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به وقال الحزب فى بيان: إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل مؤسسات الدولة قرر حزب مستقبل وطن تفعيل حزمة الإجراءات التى أعلنها الرئيس من خلال العمل على تنمية مهارات القادرون باختلاف وثقل إبداعاتهم وتوفير كل البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللامحدودة ودمجهم فى كل الأنشطة المجتمعية التى يقوم بها الحزب وأن يتبنى الأفكار الإبداعية للقادرون باختلاف، فضلًا عن التكفل بتنفيذها. أيضًا تخصيص نسبة مشاركة فى كل الفعاليات التى ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية للقادرون باختلاف بكل الأمانات التنظيمية.