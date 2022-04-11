شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي لبنان يؤكد: «لا نتصور أنفسنا دون غطاء المملكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى لبنان أوجد ارتياحاً كبيراً في نفوسنا

- لطالما دعمنا عودة المملكة إلى لبنان العربي الهوى والانتماء بحكم الدستور واتفاق الطائف

- هذه الخطوة تعبر عن حرص المملكة ودول الخليج على العلاقات الطيبة مع لبنان

- مهتمون بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان

- نتمنى أن تبقى العلاقات اللبنانية العربية بأعلى مستوى من التقارب والتآخي

قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان: إن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى لبنان، أوجد ارتياحاً كبيراً في نفوسنا، فنحن لا نتصور أنفسنا دون غطاء المملكة.

وأضاف في تصريح صحفي، إننا لطالما دعمنا عودة المملكة العربية السعودية إلى لبنان العربي الهوى والانتماء بحكم الدستور واتفاق الطائف، وأننا نعتز بالحضن العربي الجامع".

وأكد في تصريح له أن هذه الخطوة تعبّر عن حرص المملكة ودول الخليج العربي على العلاقات الطيبة مع لبنان، وعدم التفريط بالعلاقة معه، من أجل الإبقاء عليه في الحضن العربي"، مشيراً إلى تمسكهم بهذه العروبة لأبعد الحدود.

وقال: إننا مهتمون بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان، متمنياً أن تبقى العلاقات اللبنانية العربية بأعلى مستوى من التقارب والتآخي، طالما أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وطالما أننا نحافظ على المسار السليم فلا قلق على العلاقة، ولن نمر بأزمة لاحقة مع المملكة بإذن الله تعالى.

ولفت إلى أنّه طلب من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، العمل على إعادة اللحمة بين لبنان والأشقاء العرب، داعياً جميع اللبنانيين إلى العمل على أن تبقى العلاقات اللبنانية - العربية على أحسن ما يكون من أجل اللبنانيين جميعاً.