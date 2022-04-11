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توخيل: ليس لدينا الكثير من الفرص و من غير المحتمل تغيير ذلك

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-11 | 17:12

توخيل: ليس لدينا الكثير من الفرص و من غير المحتمل تغيير ذلك

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تحدث المدرب الألماني توماس توخيل، اليوم الاثنين، عن لقاء إياب دور الرُبع النهائي بين الريال وتشيلسي في العاصمة مدريد، بحسرة كبيرة عن نتيجة مباراة الذهاب .
وقال توخيل: "ليس لدينا الكثير من الفرص، بالنظر إلى ما حدث في المباراة الأولى! من غير المحتمل تغيير ذلك".

واضاف: "المواجهة صعبة للغاية، لكن من حقنا أن نحلم!".

من جهته رفض كارلو أنشيلوتي "إدعاء توماس توخيل بأن آمال في إخراج من قد انتهت بالفعل ".


وقال أنشيلوتي: "لا أعرف، كل شخص لديه رأيه ولكن تشيلسي قادم للقتال والتأهل! إنهم يعلمون جيدًا أن الأمر صعب لكنهم سيحاولون .. هذه هي روح كرة القدم، الأندية الكبيرة لا تستسلم أبدًا".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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