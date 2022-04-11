توخيل: ليس لدينا الكثير من الفرص و من غير المحتمل تغيير ذلك

وقال توخيل: "ليس لدينا الكثير من الفرص، بالنظر إلى ما حدث في المباراة الأولى! من غير المحتمل تغيير ذلك".

واضاف: "المواجهة صعبة للغاية، لكن من حقنا أن نحلم!".

من جهته رفض كارلو أنشيلوتي "إدعاء توماس توخيل بأن آمال تشيلسي في إخراج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا قد انتهت بالفعل ".



وقال أنشيلوتي: "لا أعرف، كل شخص لديه رأيه ولكن تشيلسي قادم للقتال والتأهل! إنهم يعلمون جيدًا أن الأمر صعب لكنهم سيحاولون .. هذه هي روح كرة القدم، الأندية الكبيرة لا تستسلم أبدًا".