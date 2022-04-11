حرس الحدود تضبط 14 حاوية مواد مخالفة في ام قصر

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط (14) حاوية حديدية تحتوي على "معسل اركيله"، وحاوية حديدية واحدة تحتوي على "فحم اركيله".واضافت ان "جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومتروكة في الميناء، وتجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها داخل الميناء حسب قانون الكمارك".

واشارت القيادة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وسيتم عرض الاوراق التحقيقية على انظار السيد قاضي التحقيق".

