تحذير.. عواصف ترابية تضرب العراق في هذا الموعد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العراق سيشهد حالة تصاعد للغبار خلال اليومين المقبلين، وابتداءً من هذا اليوم الاثنين الموافق 11 نيسان 2022 وليوم غد الثلاثاء الموافق 12 نيسان 2022؛ لتأثر البلاد بمنخفض جوي من الجزيرة العربية ترافقه كتلة هوائية جافة ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة من (20-30) كم / س مسببة تصاعد غبار متوسط الشدة في بعض الاماكن من المنطقتين الشمالية والوسطى وخاصة بالمناطق الشمالية الغربية مسبباً تردي مدى الرؤيا دون ال 3000م".وأضافت، أنه "من المتوقع ان يبدأ هذا المنخفض الجوي بالانحسار تدريجياً خلال الليل لتقدم امتدادات مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط وابتداءً من الاقسام الغربية من البلاد والذي يؤدي الى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء بحدود (5-8) درجات مئوية ترافقه رياح شمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة حيث تتراوح سرعتها بين (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في عموم البلاد وابتداءً من المناطق الغربية ومن ضمنها العاصمة بغداد".

وتابع البيان، "مع فرصة لحدوث عواصف ترابية ومن المتوقع ان يصل الغبار الى العاصمة بغداد فجر يوم الثلاثاء وتزداد شدة الغبار يوم غد الثلاثاء ليشمل كافة مناطق العراق ومن المتوقع ان ينخفض مدى الرؤية ليكون من (2-4) كم وفي العواصف الترابية اقل من 1000م".

وبينت الهيئة، أنه "يتوقع ان يزول الغبار من بعد ظهر يوم الثلاثاء بالنسبة للمنطقتين الشمالية والوسطى اما المنطقة الجنوبية يتوقع ان يزول الغبار عنها ليلاً".

