513 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من بيع شهادة الـ 18% في 22 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

واصلت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% تحقيق ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم الاثنين لتسجل 513 مليار جنيه خلال أول 22 يوما من طرحها في بنكي الأهلي ومصر، بحسب مسؤولين في البنكين لمصراوي.

وقرر بنكا الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد 18% ارتفعت إلى 350 مليار بنهاية معاملات اليوم الاثنين في 22 يوما بزيادة 10 مليارات جنيه خلال تعاملات اليوم.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع 18% ارتفع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين إلى 163 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه خلال تعاملات اليوم.

وأتاح بنكا مصر والأهلي المصري شراء شهادة 18% سنويا من خلال خدمة الإنترنت البنكي، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد العملاء.

وقال مسؤولو الفروع في بنكي الأهلي ومصر، إن بيع شهادة 18% للعملاء متاح من خلال الفروع والكول سنتر وكذلك الإنترنت البنكي للعميل الحق في شرائها في أي وقت يرغب وبأي طريقة من الثلاثة بعد إدراجها على النظام الإلكتروني لكل بنك.