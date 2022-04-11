رئيس جامعة الأزهر يؤكد عمق العلاقات العلمية والثقافية مع إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عمق العلاقات الثقافية والعلمية مع دولة إندونيسيا، مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية ممتدة، منذ إنشاء رواق الجاويين في الجامع الأزهر.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، الدكتورة أماني برهان الدين رئيس جامعة شريف هداية الله بإندونيسيا لبحث سبل التعاون العلمي بين الجامعتين.

وأعرب المحرصاوي - في بيان اليوم، عن تقديره لدور خريجي الأزهر في إندونيسيا في إحداث النهضة العلمية بجامعات إندونيسيا، ومنها جامعة شريف هداية الله والتي تعد من بين أكبر الجامعات هناك، والتي تولى رئاستها بعض أبناء الأزهر وفي مقدمتهم الدكتورة أماني برهان الدين.

ومن جانبها، أكدت أماني برهان الدين اعتزازها بانتسابها للأزهر والدراسة فيه، موضحة أن للأزهر وجامعته مكانة خاصة في قلوب الإندونيسيين ، حيث تتسابق المعاهد والمدارس والجامعات الإندونيسية لتدريس مناهجه التي تتبنى الفكر الوسطي.

وقدمت رئيس جامعة شريف هداية الله بإندونيسيا الشكر للأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وللجامعة بقيادة الدكتور محمد المحرصاوي.