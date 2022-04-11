لـ24 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بجنوب سيناء، عن انقطاع مياه الشرب بـ12 منطقة بالمدينة، نتيجة حدوث كسر مفاجئ في الخط الرئيسي المغذي لتلك الأحياء.

وقال اللواء هاني رضا، رئيس مدينة الطور، إنه سيجري قطع المياه اليوم الإثنين لمدة 24 ساعة بداية من الساعة 4 مساءً، وذلك بناءًا على تعليمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع جنوب سيناء.

وأشار إلى أن المناطق التي سيجري قطع المياه عنها هي مبارك القديم، ومبارك الجديد، والفيروز، وحي الروضة، وحي المروة، وابني بيتك القديم، وابني بيتك الجديد، الإيواء العاجل بتوشكى، والأولى بالرعاية توشكي، وحي الشروق، وحي النصر، ومنطقة عمارات البنك.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم، إنه جرى على الفور الدفع بفريق من الفنيين لموقع الكسر، وتبين أن الكسر بالخط الرئيسي قطر 500 مم بولي ايثيلين عالي الكثافة المغذي لهذه الأحياء.

وأهاب المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وترشيد الاستهلاك لحين إصلاح الكسر، وعودة ضخ المياه مرة أخرى.