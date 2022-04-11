روسيا: لا يوجد سبب يؤدي للتخلف عن سداد الديون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ 25 دقيقة

قال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا لديها الموارد اللازمة لسداد ديونها وبالتالي لا يوجد سبب موضوعي للتخلف عن السداد.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “لا توجد أسباب موضوعية للتخلف عن السداد. روسيا لديها كل ما تحتاجه للوفاء بجميع التزاماتها”.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن فرض التكتل مزيدا من العقوبات على روسيا خيار مطروح.

ففي رد على سؤال عما إذا كان التكتل الذي يضم 27 دولة جاهزا لحظر النفط الروسي، أكد بوريل أن ورقة فرض مزيد من العقوبات على موسكو حاضرة دائما على طاولة الاتحاد.

وقال للصحفيين عند وصوله إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، بحسب ما أفادت رويترز:” “العقوبات دائما على الطاولة”.

كما أوضح أن الوزراء سيناقشون في لقائهم اليوم الخطوات الأخرى أو التالية التي يمكن اتخاذها بشأن النزاع الأوكراني الروسي، مؤكدا الاستمرار في زيادة الدعم للشعب الأوكراني.

وأعلنت كندا اليوم الاثنين، فرض عقوبات على شركات في قطاع الدفاع الروسي وإنها تدرس خيارات لاتخاذ إجراءات إضافية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الحكومة في بيان إن عقوبات الاثنين تفرض قيودا على 33 كيانا في قطاع الدفاع الروسي لتقديمها المساعدة إلى الجيش الروسي خلال هذا الصراع.