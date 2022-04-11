القوات الموالية لروسيا ستكثف القتال في شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ 40 دقيقة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية قوله اليوم الاثنين إن المنطقة التي تدعمها روسيا ستكثف معركتها ضد القوات الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت نفسها، قوله “الآن سيتم تكثيف العملية”.

وأضاف بوشلين “كلما تأخرنا أكثر، زادت معاناة السكان المدنيين… لقد حددنا المناطق التي يجب تسريع خطوات معينة فيها”.

وكان زعيم الشيشان رمضان قديروفـ قد أعلن أن القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك العاصمة كييف وغيرها من المدن.

وقال في تسجيل مصور بث على قناته على تيلغرام “سيكون هناك هجوم.. ليس على ماريوبول فحسب ولكن أيضا على أماكن ومدن وقرى أخرى في أوكرانيا”.

“سنستولي على كييف”

حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال: “سنسيطر على لوجانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول.. ثم نستولي على كييف وجميع المدن الأخرى”.

وكان قديروف ظهر بنفسه في منتصف مارس الماضي، في صورة وسط نحو 30 رجلاً مسلحاً في مكان زعم أنه ماريوبول.

كما أعلن الرجل الذي يتمتع بحماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع الشهر الحالي أن قواته اقتحمت أهم معقل للأوكرانيين في ماريوبول.