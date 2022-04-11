بسبب غزو أوكرانيا.. كندا تفرض عقوبات على قطاع الدفاع الروسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 3:44 مساءً

قالت كندا اليوم الاثنين إنها قررت فرض عقوبات على شركات في قطاع الدفاع الروسي وإنها تدرس خيارات لاتخاذ إجراءات إضافية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الحكومة في بيان إن عقوبات الاثنين تفرض قيودا على 33 كيانا في قطاع الدفاع الروسي لتقديمها المساعدة إلى الجيش الروسي خلال هذا الصراع.

وقالت كندا في البيان “هذه الكيانات قدمت دعما غير مباشر أو مباشرا للجيش الروسي وبالتالي فهي متواطئة في الألم والمعاناة الناجمين عن حرب (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين الحمقاء في أوكرانيا.

“تواصل كندا مراقبة الوضع وتنسيق الإجراءات مع شركائها الدوليين واستكشاف خيارات لإجراءات جديدة”.

وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 700 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير شباط، وفقا للبيان.

أوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن فرض التكتل مزيدا من العقوبات على روسيا خيار مطروح.

ففي رد على سؤال عما إذا كان التكتل الذي يضم 27 دولة جاهزا لحظر النفط الروسي، أكد بوريل أن ورقة فرض مزيد من العقوبات على موسكو حاضرة دائما على طاولة الاتحاد.

وقال للصحفيين عند وصوله إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، بحسب ما أفادت رويترز:” “العقوبات دائما على الطاولة”.

كما أوضح أن الوزراء سيناقشون في لقائهم اليوم الخطوات الأخرى أو التالية التي يمكن اتخاذها بشأن النزاع الأوكراني الروسي، مؤكدا الاستمرار في زيادة الدعم للشعب الأوكراني.