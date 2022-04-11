باكستان.. استقالة نواب من حزب رئيس الوزراء المخلوع عمران خان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن النواب من حزب رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع عمران خان إنهم يستقيلون جماعيا من مجلس النواب في البرلمان اليوم الاثنين احتجاجا على تشكيل معارضيه السياسيين لحكومة جديدة اليوم الاثنين.

وقال شاه محمود قرشي وزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب خان في خطاب قبل تصويت لانتخاب رئيس وزراء جديد “نعلن أننا جميعا نستقيل”.

وتمت الإطاحة بخان في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان.

وصوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني الأحد بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت صباح اليوم بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة.

وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت. ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

يعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديدا وحكومة.

وفي السايق، قدم رئيس البرلمان الباكستاني ونائبه استقالتهما من منصبيها وذلك في خضم أزمة سياسية حول سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان.

وكانت المعارضة الباكستانية قد اتهمت الحكومة ببذل كل ما في وسعها لإرجاء تصويت البرلمان على مذكرة حجب الثقة، والذي كان مقررا اليوم.

وتصاعد التوتر في البرلمان، بعدما طلب زعيم المعارضة شهباز شريف إجراء تصويت حجب الثقة بلا تأخير، بموجب قرار المحكمة العليا.