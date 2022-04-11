شكرا لقرائتكم خبر عن «شهباز شريف» رئيساً لوزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخبت الجمعية الوطنية الباكستانية اليوم رئيس المعارضة البرلمانية شهباز شريف، رئيساً للوزراء، خلفاً لعمران خان الذي أقيل من منصبه فجر أمس الأحد عبر تصويت حجب الثقة عنه.

ونقل التلفزيون الحكومي الباكستاني مشاهد انتخاب شهباز شريف رئيساً للوزراء، وإعلان رئيس الجمعية الوطنية أياز صادق عن فوزه بعد حصوله على 174 صوتاً من إجمالي 342 صوتاً، في حين لم يحصل منافسه مرشح حزب حركة الإنصاف شاه محمود قريشي على أي صوت نظراً لانسحابه من الجلسة قبل التصويت.

ومن المقرر أن يؤدي شهباز شريف وهو رئيس حزب الرابطة الإسلامية والشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف اليمين الدستورية في وقت لاحق من اليوم، ليتولى رسمياً منصب رئيس الوزراء الـ23 لجمهورية باكستان الإسلامية.