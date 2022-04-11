وزارة الدفاع: روسيا تدمر منصات صواريخ إس-300 في أوكرانيا

11 أبريل , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا دمرت أنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات كانت دولة أوروبية قد زودت بها أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن صواريخ كاليبر روسية أُطلقت من البحر أمس الأحد دمرت أربع منصات صواريخ من طراز إس-300 كانت مخبأة في حظيرة طائرات في ضواحي مدينة دنيبرو الأوكرانية. وقالت روسيا إن 25 جندياً أوكرانياً أصيبوا في الهجوم. ولم تذكر روسيا الدولة الأوروبية التي زودت كييف بأنظمة إس-300.

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