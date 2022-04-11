النتائج النهائية الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 27,85% من الأصوات، متقدما على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن (23,15%) التي سيواجهها بالدورة الثانية، بحسب نتائج نهائية.



وخرج مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون من السباق بعد حصوله على 21,95%، بحسب النتائج النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وكانت النتائج الأولية التي أعلنت أمس قد أظهرت تصدر ماكرون نتائج الدورة الأولى بحصوله على 27 إلى 28% من الأصوات متقدما على لوبن (23 إلى 24%).

وبلغت نسبة المقاطعة 26,31% من الناخبين المسجلين، وهو أعلى مستوى لدورة أولى من انتخابات رئاسية بعد نسبة 28,4% المسجلة في 2002.

ودعا ثلاثة مرشحين يساريين لم يحالفهم الحظ في الدورة الأولى هم المدافع عن البيئة يانيك جادو (أقل من 5 % من الأصوات) والشيوعي فابيان روسيل (2 إلى 3 %) والاشتراكية آن إيدالغو (أقل من 2 %) فضلا عن مرشحة اليمين فاليري بيكريس، صراحة ناخبيهم إلى التصويت لصالح ماكرون.

وسيضع المتأهلان إلى الدورة الثانية نصب أعينهم خصوصا استمالة ناخبي مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشوسن الذي حل ثالثا بحصوله على 22% من الأصوات تقريبا بفارق بسيط عن لوبان وبات يظهر في موقع الحكم.