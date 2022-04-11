استقالة أعضاء حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن النواب من حزب رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان إنهم يستقيلون جماعيا من مجلس النواب في البرلمان، اليوم الإثنين، احتجاجا على تشكيل معارضيه السياسيين لحكومة جديدة.



وقال شاه محمود قرشي وزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب خان في خطاب قبل تصويت لانتخاب رئيس وزراء جديد "نعلن أننا جميعا نستقيل".

وتمت الإطاحة بخان في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان.

يذكر أن البرلمان الباكستاني، اليوم الإثنين، اعلن انتخاب الزعيم السياسي شهباز شريف، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لعمران خان.

وجاء إعلان انتخاب شهباز شريف؛ زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، على لسان القائم بأعمال رئيس البرلمان، الذي استقال في وقت سابق، أثناء جلسة حجب الثقة عن رئيس الوزراء الوزراء السابق عمران خان.