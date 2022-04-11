عاجل.. البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البرلمان الباكستاني، اليوم الإثنين، انتخاب الزعيم السياسي شهباز شريف، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لعمران خان.



وجاء إعلان انتخاب شهباز شريف؛ زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، على لسان القائم بأعمال رئيس البرلمان، الذي استقال في وقت سابق، أثناء جلسة حجب الثقة عن رئيس الوزراء الوزراء السابق عمران خان.

يذكر أن شهباز شريف قطع أولى خطواته نحو تحقيق طموحه لرئاسة وزراء باكستان، بعد عزل البرلمان غريمه السياسي عمران خان.

وقال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف، إن زعيمه السياسي المعارض شهباز شريف قدم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء الباكستاني المقبل إلى البرلمان الأحد.

وشهباز (70 عاما) هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء نواز شريف، وقد قاد محاولة المعارضة في البرلمان للإطاحة بنجم الكريكيت السابق خان.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل محله بعد تصويت من المقرر إجراؤه اليوم الإثنين.

وقالت مريم أورنجزيب المتحدثة باسم الحزب اليوم الأحد إن زعيمه شهباز سلم أوراق ترشيحه.

وسقطت حكومة خان في الساعات الأولى من صباح الأحد بعد جلسة استمرت 13 ساعة تضمنت تأخيرات متكررة وكلمات مطولة لنواب من حزب الإنصاف الذي يتزعمه خان.

ولم يعلق خان علنا على الإطاحة به، لكنه كان قد دعا لاحتجاجات قبل التصويت الذي أجراه البرلمان.