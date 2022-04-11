شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"محلية النواب" يطالب بخطة لحل مشكلة القمامة والمخلفات في القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، من الملفات المهمة التى تضعها اللجنة على أولوياتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.

وأكد السجيني، أن هناك خطوات إيجابية ومتقدمة تتخذها الدولة فى ملف القمامة وإدارة المخلفات، متابعا: القرى تحتاج إلى خارطة طريق فى هذا الملف بالتوازي مع المدن وعواصم المحافظات، خاصة فيما يخص تطهير الترع والمصارف.

واستطرد السجيني: نوجه الشكر للحكومة على ما حدث فى محافظة الدقهلية من إزالة المقالب العشوائية التراكمية، وهذه ليست مجاملة، وهو ما يؤكد علاقة التعاون الرشيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرحة كبيرة بين المواطنين لمجرد إزالة مقلب قمامة تراكم.

وأكد المهندس أحمد السجيني، على ضرورة وأهمية استغلال الأراضي بعد إزالة تراكمات القمامة والمخلفات، للاستفادة منها اقتصاديا.

واستكمل: "هناك خمس ملفات لو اشتغلنا عليها صح ستغير شكل المحليات تماما، وهى ملفات النظافة والأسواق والمواقف وملف الصرف الصحي، والحيوانات الضالة، نتمنى أن نكمل ونستمر فى مواجهة التحديات".