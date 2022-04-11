شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع: ما يحدث فى مصر من إنجازات لم يحدث وغير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك تكامل وتعاون منظم بين الجهات المعنية والوزارات في مجال منظومة التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة.

وقال الفريق التراس خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بهذا الملف وعلى المواطن أن يطمئن أنه في يد أمينة.. الرئيس السيسي القوي الأمين وهو أمين على البلد".

وأضاف: "المنظومة تعمل تحت إشراف الرئيس السيسي، وعقدنا أكثر من اجتماع في قصر الاتحادية، والرئيس يهتم أيضاً بملف الحفاظ على البيئة والمناخ".

وتابع الفريق التراس: المجموعة الوزارية سافرت ألمانيا مرتين كإحدى الدول المتميزة في هذا المجال وسافرت مع الوزراء وشاهدنا كيف تدار المنظومة وعقدنا مع المختصين في ألمانيا اجتماعات لدراسة الأمر"، متابعاً: لم يكن الأمر تخطيط عشوائى وإنما منظومة بشكل متكامل جدا ومنظومة كبيرة وتحتاج وعي".

وقال الفريق التراس: "الاستفادة من هذه المشروعات فرصة للشباب في مشروعات متنوعة حيث تتم إعادة تدوير المخلفات والفرز منه البلاستيك والمعادن".

واستطرد: "يتم عقد اجتماعات فنية بخصوص المشروع ونجري اتصالات مع الوزراء يوميا واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لحل المشكلات والتحديات التي تواجهنا والمعوقات التي قد تواجه هذا القطاع بسبب التداخلات بين الجهات".

واستكمل: "ولكن يتم التغلب على المشكلات والمعوقات ونسعى للاستفادة من المشروعات القومية الكبيرة، وما يتم في مصر من مشروعات في كافة أوجه الحياة تعليم صحة وبنية تحتية لم يحدث من قبل سواء حجما أو نوعا ولا أعتقد أنه يتكرر ولا يستطيع أحد أن يكرره، فما يحدث خلق سوق ضخم جاذب للشركات الأجنبية التي تسعي للعمل في مصر، وسعيد بالتطور و التحسن والتطور الكبير الحادث في الدولة المصرية وبهذا التعاون سنكون في مكان آخر ".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.