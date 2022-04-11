ملكة بريطانيا تفتتح وحدة صحية تحمل اسمها مخصصة لعلاج مرضى كوفيد

11 أبريل , 2022

ملكة بريطانيا (أ ف ب).

كشفت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية التي ستبلغ 96 عاماً قريباً عن تجربتها مع مرض كوفيد خلال مشاركتها افتراضياً في افتتاح وحدة تحمل اسمها في مستشفى لندن الملكي مخصصة لعلاج مرضى كوفيد.

وتحدثت الملكة عبر الفيديو إلى موظفين أشرفوا على إنشاء الوحدة، كما استمعت إلى تجارب مرضى احتاجوا إلى الاستشفاء بعد إصابتهم بالفيروس.

وأشارت الملكة في حديثها إلى شعورها بإرهاق شديد خلال إصابتها بكوفيد-19 في شباط/فبراير الماضي، على الرغم من تقليل مساعديها من خطر مرضها.

وتم إنشاء وحدة الملكة اليزابيث في مستشفى لندن الملكي في وقت قياسي استغرق خمسة أسابيع بدلاً من خمسة أشهر، وذلك للتعامل مع تدفق مرضى كوفيد.

وقالت الملكة لمصاب سابق احتاج إلى تنفس اصطناعي إن الفيروس «يترك المرء متعباً جداً ومرهقاً، أليس كذلك؟»، واصفة بحسب مقطع مصور نشره القصر الملكي الأحد الوباء بأنه «مروع».