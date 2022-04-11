انت الان تتابع خبر صورة جديدة من كواليس دنيا تانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الممثلة المصرية ليلى علوي على حسابها الشخصي عبر "انستغرام" صورة لها من كواليس العمل، معلّقة عليها بالقول:

"دنيا... دنيا تاتية" في إشارة إلى الشخصية التي تؤديها في المسلسل.

وكان المسلسل قد أثار جدلًا كبيرًا بعد عرض الحلقة الأولى منه لتضمنّها مشاهد "زنا المحارم" ما استدعى إيقاف بثّها من قبل مجلس الأعلى للإعلام والرقابة في مصر.

لكنّ الأزمة لم تطل، إذ أعلن مخرج العمل أحمد عبد العال إنفراج الأزمة مع الرقابة المصرية، شاكرًا لمستشار وزيرة الثقافة والمشرف العام على الرقابة على المصنفات الفنية حرصه الشديد على ظهور المسلسل بشكل لائق فنّيًّا.

من جهتها، اعتبرت علوي في تصريحات صحافيّة أن المشهد غير مؤذٍ للمشاعر، وليس به ما يغضب المشاهدين، مؤكدة أنها تقف مع المجلس الأعلى للإعلام والرقابة في خندق واحد وتعمل في تناغم مع ملاحظاتهم، وأنها تحترم اسمها وتاريخها الفني.

https://www.instagram.com/p/CcLlZszLOCV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

“دنيا تانية” من بطولة مي سليم، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وتدور أحداثه حول مديرة مدرسة تدعى دنيا تتعرض لصدمة نفسية بعد غرق ابنها وفقدان ابنها الثاني النطق عقب وفاة أخيه، الأمر الذي يدفع بها إلى اتهام زوجها حسام والطلاق منه خصوصًا بعد اكتشاف خيانته لها مع أختها.

ويعرض يوميًّا الساعة 11:30 ليلًا على شاشة السومرية. ويمكنكم مشاهدة جميع حلقاته عبر الرابط التالي:

https://www.alsumaria.tv/program/755/