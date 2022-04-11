متلبسا بالرشوى.. اعتقال موظف في ضريبة بابل ابتز أحد المستثمرين

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال موظف في ضريبة بابل ابتز أحد المستثمرين.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "بعد ابتزاز احد المستثمرين في محافظة بابل وبقرار قضائي من قاضي الامن الوطني ، تمكنت مديرية الامن الوطني من اعتقال موظف في ضريبة بابل قام باستلام مبلغ الرشوى 40 الف دولار امريكي".



وأضاف أن الموظف "تم القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود لينال جزائه العادل".

