روسيا تعلن تدمير منصات صواريخ إس-300 في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن روسيا دمرت أنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات كانت دولة أوروبية قد زودت بها أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن صواريخ كاليبر روسية أُطلقت من البحر أمس الأحد دمرت أربع منصات صواريخ من طراز إس-300 كانت مخبأة في حظيرة طائرات في ضواحي مدينة دنيبرو الأوكرانية. وقالت روسيا إن 25 جنديا أوكرانيا أصيبوا في الهجوم.

ولم تذكر روسيا الدولة الأوروبية التي زودت كييف بأنظمة إس-300، كما أفادت رويترز.

يشار إلى أن منظومة المدفعية المضادة للطائرات من طراز إس-300 الروسية التصميم من ضمن الأسلحة المحددة التي طلبتها السلطات الأوكرانية من الدول الغربية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالات أنباء عن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير قوله في الثامن من أبريل الجاري إن بلاده زودت أوكرانيا بمنظومة للدفاع الجوي من طراز إس-300 مضيفا أن ذلك لا يعني أن سلوفاكيا انضمت للنزاع مع روسيا.

الجدير بالذكر أن موسكو كانت قد حذرت من تقديم أي منظومات دفاع جوي حديثة إلى أوكرانيا، كما حذرت من أنها يمكن أن تستهدف إمدادات السلاح الغربية لها.