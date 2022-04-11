في المناطق الشرقية.. أوكرانيا تعلن إقامة تسعة ممرات إنسانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك أنه تم الاتفاق مع موسكو على إقامة تسعة ممرات إنسانية اليوم الاثنين لإجلاء السكان من المناطق الشرقية المحاصرة، منها خمسة ممرات في منطقة لوغانسك.

وأضافت فيريشتشوك أن الممرات المزمعة تشمل واحدا للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم بوسائل النقل الخاصة من مدينة ماريوبول.

ويتواصل إجلاء السكان، بعد أيام على مجزرة محطة “كراماتورسك” التي راح ضحيتها 52 مدنيا بينهم خمسة أطفال، كانوا يستعدون للفرار في ضربة نسبت إلى صاروخ روسي.