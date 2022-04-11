11 أبريل , 2022
الصين تسجل 1184 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد (أ ف ب).
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 1184 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد مقابل 1351 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن 1164 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1318 في اليوم السابق.
وسجلت الصين 26411 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 25111 في اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 1184 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.