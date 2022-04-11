الصين تسجل 1184 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد (أ ف ب).

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 1184 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد مقابل 1351 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1164 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1318 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 26411 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 25111 في اليوم السابق.