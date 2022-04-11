انت الان تتابع خبر خلال مباراة كرة قدم.. مشجع يقتحم ملعبا ويحاول الاعتداء على لاعبين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واقتحم المشجع اللقاء قبل نهايته بحوالي دقيقتين واتجه نحو اللاعب روشينها، لاعب فيتوريا غيماريش، ومد يده كأنه يحاول احتضانه قبل أن يباغته بضربة من قدمه محاولا إسقاطه لكن اللاعب تفادى الضربة.

وبعدها توجه نحو اللاعب غيني، لاعب فيتوريا غيماريش، وحاول ضربه أيضا قبل أن يتدخل الأمن ويعتقله وسط فوضى كبيرة على أرضية الملعب.



وتدخل بيبا، مدرب فيتوريا غيماريش، ودخل أرضية الملعب ليمنع الأمور من الخروج عن السيطرة ويفرض الهدوء على لاعبيه، فيما أكمل الحكم اللقاء الذي انتهى بفوز بورتو 1-0 من ضربة جزاء سجلها الإيراني مهدي طارمي من ضربة جزاء وأضاع خلال اللقاء ضربة جزاء أخرى.

واحتج المشجعون على الفوضى داخل الملاعب البرتغالية، وقال مشجع: "من المدهش فعلا، كيف نجح في دخول أرضية الملعب"، وقال آخر: "الرجال يدخلون الملعب وكأنهم تائهون".



وليست هذه المرة الأولى التي تشهد لقاءات بورتو فوضى، حيث سبق أن حدث شجار بعد لقاء بورتو وسبورتينغ لشبونة شارك فيه حوالي 40 شخصا وكانت بسبب المدافع المخضرم بيبي الذي طرد خلال اللقاء.

وقبل 5 جولات من نهاية الدوري البرتغالي الممتاز يتصدر بورتو الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر حامل اللقب، سبورتينغ لشبونة، الذي سيتلقي معه في الجولة بعد المقبلة، فيما يحتل بنفيكا المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق 15 نقطة عن الصدارة.

ووصل بورتو إلى المباراة رقم 57 في الدوري البرتغالي دون التعرض إلى الهزيمة ليعادل رقم بنفيكا كأطول سلسلة بلا هزيمة في تاريخ الدوري.

بنفيكا كان قد حقق الرقم نفسه بعد أن استمر لمدة 57 مباراة دون هزيمة خلال الفترة من عام 1976 حتى 1978.

وكان بورتو قد تعرض للهزيمة في الدوري البرتغالي لآخر مرة أمام باكوس فيريرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم 30 أكتوبر 2020 في الجولة السادسة من الموسم الماضي.

وخلال الـ 57 مباراة التي خاضها بورتو في الدوري البرتغالي تعادل الفريق في 11 مباراة وحقق الفوز في 46 مباراة.

وسيكون أمام بورتو الفرصة للانفراد بالرقم القياسي حينما يواجه بورتيمونينسي في الجولة المقبلة يوم السبت المقبل على ملعب دراغاو.

